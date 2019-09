Estável desde 2014, formação atual do Whitesnake segue com dinâmica própria

O Whitesnake já teve diversas formações, mas há cinco anos a banda fundada por David Coverdale segue com o vocalista, Reb Beach, Michael Devin, Tommy Aldridge, Michele Luppi e Joel Hoekstra. Este último, o guitarrista, é um dos integrantes mais recentes e conversou com o Metro Jornal sobre a fase atual do grupo.

De acordo com o músico, que já tocou com Trans-Siberian Orchestra, Night Ranger e a cantora Cher, há uma dinâmica criativa muito boa entre os roqueiros. "Temos uma química própria, é fantástico estarmos juntos por todo esse tempo. Sabemos 'aceitar' uns dos outros, então a química acontece a partir disso", diz.

A formação atual do Whitesnake lançou o disco "Flesh and Blood" em 2019, mas antes disso feito apenas uma reimaginação das canções do Deep Purple, ex-grupo de Coverdale, em 2014 com o "The Purple Album". E o tempo de estrada já foi o suficiente para os músicos criarem uma ótima relação.

"Também relacionamos as personalidades da banda de um jeito só nosso. Eu gosto muito dos rapazes. Rimos muito juntos", explica Hoekstra.

O Whitesnake se apresenta no festival Rockfest neste sábado (21), ao lado de Scorpions, Helloween, Europe e Armored Dawn.