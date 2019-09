Com 32 indicações, 'Game of Thrones' chega como série favorita ao Emmy 2019

Chegou a hora de mais um Emmy e adivinhem quem é o favorito disparado? A última temporada de “Game of Thrones”, claro, que chega com absolutas 32 indicações, muito a frente de “A Maravilhosa Sra. Maisel” e “Chernobyl”, com 20 e 19 disputas. A 71ª edição do prêmio acontece neste domingo (22), a partir das 22h, em Los Angeles, e terá exibição do canal TNT.

Leia mais:

‘The Art of The Brick’: Começa mostra em São Paulo de personagens da DC Comics em versão Lego

Friends 25 anos: Atrizes fazem campanha para que Jennifer Aniston e Matthew Perry se juntem ao Instagram

A série baseada na obra de George R. R. Martin já tem alguns prêmios garantidos, os chamados técnicos e de artes criativas. Ao todo foram 10 conquistas, como “melhor composição musical” ou “melhor elenco de uma série dramática”.

No domingo, ela tenta estatuetas como “melhor série de drama”, ou “melhores atriz e ator em série de drama”, para Emilia Clarke e Kit Harington, e a curiosa indicação de quatro das seis concorrentes a “melhor atriz coadjuvante em série de drama”.

“Chernobyl” também chega forte, favorito em “melhor minissérie”, e “melhor ator em minissérie ou filme para TV”, com Jared Harris, entre outros. Grande vencedora em 2018 como “melhor série de comédia”, “Sra. Maisel” retorna forte, buscando repetir o feito e também o prêmio para Rachel Brosnahan, como “melhor atriz.

Emmy Internacional

Foram indicados na última quinta-feira (19) os nomes que disputam o Emmy Internacional. Os vencedores serão revelados no dia 25 de novembro, em Nova York, e o Brasil concorre em nove categorias.

Destaque para Marjorie Estiano, que concorre como “melhor atriz” por “Sob Pressão”, série da TV Globo. Rapahel Logam disputa na categoria “melhor ator” por “Impuros”.

O “Especial de Natal” do Porta dos Fundos concorre a “melhor série de comédia”, enquanto “1 Contra Todos” disputa como “melhor série de drama”.