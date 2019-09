Cine Autorama promove sessões de cinema drive-in no Pacaembu

No gancho do Shell Open Air, o Cine Autorama realiza a partir desta sexta-feira (20) sessões de cinema ao ar livre no estacionamento do estádio do Pacaembu, em São Paulo.

As exibições acontecerão no modo drive-in, em que o espectador assiste ao filme do seu carro. Apesar disso, 40 assentos estão disponíveis para quem não for com um veículo.

Dentre as produções que serão apresentadas estão vários curtas e grandes projetos da indústria, como "Mad Max: Estrada da Fúria", "Mulher-Maravilha" e "Bohemian Rhapsody".

As inscrições para um local garantido no estacionamento podem ser feitas por meio do site Cine Autorama, que também tem sessões marcadas para outros lugares.

Programação

Sexta-feira (20)

19h15

Curta: Travessia

Longa: Thelma & Louise

22h

Curta: Fofa

Longa: Mad Max: Estrada da Fúria

Sábado (21)

19h15

Curta: Ana

Longa: O Fabuloso Destino de Amélie Poulain

22h

Curta: Guida

Longa: Bohemian Rhapsody

Domingo (22)

18h15

Curta: L

Longa: Benzinho

21h

Curta: Cores e Botas

Longa: Mulher-Maravilha