Tom Welling retorna como Superman de 'Smallville' para universo DC da CW

A CW já havia garantido alguns retornos para o evento televisivo da "Crise nas Infinitas Terras", mas o maior deles foi confirmado nesta quinta-feira (19). De acordo com o TV Line, Tom Welling, que viveu o Superman em "Smallville", voltará a ser o Homem de Aço na telinha.

Além do ator que protagonizou Clark Kent por 10 temporadas, outros dois intérpretes do personagem vão voltar para viver outras versões dele no crossover: Tyler Hoechlin, de "Supergirl", e Brandon Routh, que encarnou Kal-El em "Superman – O Retorno". Esse último também atua no mundo super-heróico da emissora como Ray Palmer, o Elektron.

O universo compartilhado da DC na televisão começou com "Arrow", série do Arqueiro Verde. Para o novo crossover, inspirado nos quadrinhos clássicos de 1986, serão englobados projetos como "The Flash", "Supergirl", "Batwoman" e "Legends of Tomorrow".

A "Crise nas Infinitas Terras" foi o primeiro grande evento da DC, responsável por zerar a cronologia da editora. Dessa forma, as várias versões dos personagens se encontraram, tendência que foi incorporada na mídia em questão.