Da música eletrônica ao MPB, São Paulo recebe festivais e shows a partir desta quinta

Além das estreias de cinema, a partir desta quinta-feira (19) São Paulo recebe diversos shows e festivais de música, com uma grande pluralidade de artistas. Confira algumas destas apresentações:

ÀTTØØXXÁ

O ÀTTØØXXÁ apresenta seu mais novo álbum “Luvbox”, misturando música eletrônica e ritmos nordestinos, em um trabalho que aborda as relações amorosas. No Sesc Bom Retiro (al. Nothmann, 185; tel.: 3332-3600). Hoje, às 21h30; R$ 30.

Fióti e Tuyo

O cantor Fióti divide com a banda Tuyo a programação do projeto “Frequências”, hoje, às 21h30, na Casa Natura Musical (r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros; tel.: 3031-4143). De R$ 20 a R$ 120.

Juliana Perdigão

A artista apresenta o repertório do disco “Folhuda”, feitas a partir de poemas escritos por Paulo Leminski, Arnaldo Antunes, entre outros. No CCSP (r. Vergueiro, 1.000, Paraíso; tel.: 3397-4002). Hoje, às 21h; R$ 20.

Festival ocupa Complexo Juquery

O Festival Soy Loco Por Ti Juquery, que ocupa o Complexo Hospitalar do Juquery (av. dos Coqueiros, 300), em Franco da Rocha, começa hoje sua segunda edição. A programação completa, com shows e exposições pode ser vista do evento no site do evento.