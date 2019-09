Helloween reúne formações no palco do Rockfest

De maneira inesperada, o Helloween integra o line-up da primeira edição do Rockfest, que acontece neste sábado, 21 de setembro, no Allianz Parque, em São Paulo, a partir das 16h15 (com abertura dos portões às 14h).

E o show consolida uma reunião de formações. Explica-se: em 2016, o vocalista Michael Kiske, 51 anos, voltou para "casa". Depois de resolver as diferenças com seus antigos companheiros, ele voltou a ocupar seu espaço na banda de power metal alemã, onde ficou dos 18 aos 26 anos e gravou quatro álbuns, sendo reconhecido como uma das principais vozes do metal.

A distância durou 22 anos e, nesse meio tempo, Kiske se dedicou a projetos próprios e a muitas participações em projetos alheios (como o Gamma Ray, logo após deixar o Helloween, e o Avantasia), graças à sua invejadíssima tessitura vocal. Seu retorno, no entanto, não significou a saída de seu substituto. Andi Deris, que era titular absoluto desde a saída de Kiske, em 1994, foi generoso o suficiente para receber o colega de volta. Agora, ambos são os vocalistas do Helloween,

O guitarrista Kai Hansen, que também foi vocalista do Helloween por dois álbuns e cedeu o espaço para Kiske para se dedicar apenas à guitarra, também está de volta à formação, conciliando agenda com o Gamma Ray, que fundou em 1989.

A rotina desse retorno é mais tranquila do que se imagina, garante Kiske, em entrevista por telefone direto de Hamburgo. “Pode parecer estranho, mas a dinâmica no palco é completamente harmoniosa”, diz Kiske.

“Havia um estranhamento, claro, porque não nos conhecíamos e aquele era ‘o cara que tinha roubado o meu emprego’. Mas isso tudo ficou para trás. No palco, nos damos muito bem e há momentos para os dois”, completa o vocalista. “E eu ando bem preguiçoso, é bom ter com quem dividir esse trabalho”, brinca.

Turnê de última hora

Não estava nos planos do Helloween, neste momento, ganhar a estrada novamente. Desde o retorno de Kiske e Hansen, a banda excursionou com a turnê Pumpkins United por quase dois anos, inclusive com passagem pelo Brasil em 2017 e a vontade era mesmo gravar o primeiro álbum de estúdio com essa formação, que inclui ainda o baterista Dani Löble os guitarristas Sascha Gerstner e Michael Weikath e o baixista Markus Grosskop.

Porém, eles foram chamados às pressas para substituir o Megadeth, que cancelou a passagem pela América Latina neste ano depois que o vocalista Dave Mustaine foi diagnosticado com câncer e precisou se afastar dos palcos para se tratar. “Foi um motivo muito infeliz e desejamos a plena recuperação de Dave, mas foi bom voltar à estrada”, afirma.

A viagem abrupta à América do Sul significa também um marco para o vocalista de 51. Apesar de anos de festivais e turnês em todo o mundo, ele nunca havia tocado no mesmo palco com os conterrâneos do Scorpions. “Vai ser a primeira vez, é inacreditável”, ri.

Ingressos ainda à venda

Além do Helloween, a primeira edição do Rockfest conta com Scorpions, Whitesnake, Helloween e Europe, com abertura dos brasileiros do Armored Dawn a partir das 16h15. Os ingressos para pista e pista premium já estão esgotados, mas ainda há lugares em outros setores à venda no site Ingresso Rápido. O preço para a Cadeira Nível 1 (A, B ou C) vai de R$ 225 (meia-entrada) a R$ 450.