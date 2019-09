Friends 25 anos: Google cria referências aos personagens da série nas pesquisas

"Friends" completa 25 anos em 2019 e até o Google resolveu fazer uma homenagem aos seis amigos mais famosos da televisão, que começou nesta quinta-feira. Sutil, o "parabéns" da empresa se mostra com referências aos mesmos.

Quando os nomes dos personagens são pesquisados no buscador, referências à eles aparecem em animações. No caso de Chandler (Matthew Perry), quem dá as caras é a famosa poltrona odiada por Monica (Courtney Cox), por exemplo. Esta, por sua vez, é lembrada com um balde de limpeza, que é como ela gosta de ver tudo ao seu redor.

Já o outro casal do seriado é lembrado com o sofá de Ross (David Schwimmer) – aquele bem difícil de carregar – e com o corte de cabelo clássico de Rachel (Jennifer Aniston).

Por fim, a revelação do violão de Phoebe traz imediatamente "Smelly Cat" à cabeça, enquanto o "Joey não divide comida" é ressaltado com a pizza que referencia o ator de "Days of Our Lives".

A série também será o tema principal da exposição da Casa Warner, que acontece em São Paulo neste fim de semana.