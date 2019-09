Friends 25 anos: Como um possível retorno da série é tratado pelos atores e produtores

O carinho dos fãs na comemoração de 25 anos de "Friends" é a prova de que o retorno da série seria, talvez, a maior volta de uma programa televisivo. No entanto, a possibilidade de ver os seis amigos nas telinhas mais uma vez é incerta devido aos diferentes discursos dos envolvidos.

Para uma das criadoras da produção, Marta Kauffman, por exemplo, não há chance de mais temporadas. Em entrevista à Rolling Stone,lisa ela disse que "existem alguns motivos" para isso.

Reprodução/Foundation Interviews

Um deles seria a incoerência a o próprio ato de retorno dos personagens. "É um programa sobre uma época da vida em que seus amigos são sua família, e esse tempo já passou. Não seria nada mais que juntar novamente os seis atores, mas o coração da série não estaria lá", afirma Kauffman.

Por fim, mesmo que com pouco esclarecimento, a produtora também ressalta uma razão pessoal: "Não sei o quão bom isso seria para nós".

A mesma opinião foi expressada pelo outro criador de "Friends", David Crane, que falou ao The Wrap que a volta da série "nunca vai acontecer", pois eles já "fizeram tudo".

Elenco

Do outro lado, Jennifer Aniston, a intérprete de Rachel, é uma das principais apoiadores do retorno do seriado. Na participação no "The Late Late Show", de James Corden, ela revelou que as atrizes estariam empolgadas para este acontecimento, enquanto os elenco masculino nem tanto.

E, de fato, eles parecem estar pouco animados em reviver seus personagens. David Schwimmer, o Ross, disse no The Lateish Show with Mo Gilligan que "acha que todos sentem que acabou de um jeito perfeito". Matt LeBlanc, o Joey, seguiu o mesmo discurso na fala ao Daily Mail: "Eu não quero fazer isso. As pessoas querem saber o que aconteceu com elas".

A recente repercussão sobre o suposto estado de saúde preocupante de Matthew Perry, o Chandler, é outra pauta que ronda os obstáculos para "Friends" voltar. Segundo o site Radar Online, o ator estaria vivendo recluso em um hotel, com uma aparência descuidada e ainda com problemas relacionados ao álcool.

Contudo, ele rebateu tudo o que foi dito a seu respeito no Twitter com uma resposta irônica. "Vou na manicure hoje de manhã, ok?", disse Perry.