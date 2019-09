Mesmo ensolarado, 'Midsommar – O Mal Não Espera a Noite' chega para assustar

O diretor Ari Aster se destacou no ano passado, com o terror “Hereditário”. Um ano depois ele volta a assombrar, dessa vez com o assustador “Midsommar – O Mal Não Espera a Noite”.

Na nova produção, os personagens Dani (Florence Pugh) e Christian (Jack Reynor) formam um jovem casal americano com um relacionamento prestes a desmoronar. Mas depois que uma tragédia familiar os mantém juntos, Dani, que está de luto, convida-se para se juntar a Christian em uma viagem para um festival de verão único em uma remota vila sueca e encontrar seus amigos, entre eles Pelle (Vilhelm Blomgren).

O que começa como férias despreocupadas de verão em uma terra de luz eterna toma um rumo sinistro, quando os estranhos moradores do vilarejo convidam o grupo a participar de festividades.

Ao contrário da grande maioria dos filmes do gênero, “Midsommar” é ensolarado, mas mesmo assim chega carregado de pavor em um mundo de escuridão.