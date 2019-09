Confira quais filmes entraram em cartaz nos cinemas de São Paulo nesta quinta

Vários filmes chegaram às salas de cinema paulistanas nesta quinta-feira (19). Confira:

"Depois do Casamento"

[EUA, 2019], de Bart Freundlich. Com Michelle Williams e Julianne Moore.

Remake do filme dinamarquês de 2006, a história mostra a gerente de um orfanato na Índia, que luta para manter o estabelecimento funcionando. Ela encontra uma multimilionária para ajudar, mas segredos vêm à tona após um encontro.

"Os Jovens Baumann"

[Brasil, 2018], de Bruna Carvalho Almeida. Com Isabela Mariotto e Julia Burnier.

Através de cenas de fitas VHS, os registros caseiros mostram os últimos momentos de jovens que misteriosamente desapareceram após as férias e os fragmentos de um mistério até hoje sem solução.

"Rambo: Até o Fim"

[EUA, 2019], de Adrian Grunberg. Com Sylvester Stallone e Yvette Monreal.

Sylvester Stallone volta a viver o veterano do Vietnã em sua quinta passagem pelos cinemas. Desta vez, o soldado que dá nome ao filme terá que enfrentar um cartel mexicano.

"Midsommar – O Mal Não Espera a Noite"

[EUA, Suécia, 2019], de Ari Aster. Com Florence Pugh e Will Poulter.

O que começa como férias despreocupadas de verão em uma terra de luz eterna toma um rumo sinistro, quando os estranhos moradores do vilarejo convidam o grupo a participar de festividades.