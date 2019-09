Christian Cravo apresenta mostra sobre tragédia de Mariana no Instituto Tomie Ohtake

O fotógrafo baiano Christian Cravo apresenta sua segunda individual, “Mariana”, com 26 registros da maior tragédia ambiental do país, ocorrida em 2015. A mostra começou na quarta-feira (18), no Instituto Tomie Ohtake.

Leia mais:

Cantor Tiago Iorc marca o retorno do ‘Acústico MTV’

Sylvester Stallone aposta na emoção do personagem em ‘Rambo: Até o Fim’

Durante três dias, Cravo visitou os distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, registrando o estrago da lama que cobriu casas. Nas imagens, o fotógrafo criou uma memória iconográfica, com roupas, calçados, retratos familiares, todos enlameados.

“São objetos que pararam naquele instante em que a lama chegou. O momento eterno que representa o fim daquela sociedade”, diz o fotógrafo.

Serviço

No Instituto Tomie Ohtake (r. Coropés, 88, Pinheiros; tel.: 2245-1900). De ter. a dom., das 11h às 20h; grátis. Até 27/10.