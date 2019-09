Cantor Tiago Iorc marca o retorno do 'Acústico MTV'

Uma das atrações de maior sucesso da MTV no Brasil, o “Acústico” teve 35 artistas ao longo de sua história, com apresentações históricas, como João Bosco, que abriu a série, em 1992, Gilberto Gil, Titãs e Arnaldo Antunes, que fez o até então último, em 2013. Porém, a emissora decidiu revisitar o projeto, e coube ao cantor Tiago Iorc a missão, no show que vai ao ar nesta quinta-feira (19), às 22h.

O programa terá uma hora de duração, com 11 faixas, como “Desconstrução”, “Fuzuê”, “Hoje Lembrei do Teu Amor”, “Deitada Nessa Cama”, “Nessa Paz Eu Vou” e as inéditas “Lôra” e “Do Que Você Tem Medo?”, e vai contar com momentos especiais em parceria com Duda Beat, cantando “Tangerina”, e Jorge Drexler, no dueto “Me Tira Pra Dançar”, em apresentação exclusiva gravada com 250 convidados, em São Paulo.

O show completo estará disponível no MTV Play logo após o término da exibição na TV e, a partir de sexta-feira (20), o álbum completo já poderá ser ouvido nos serviços de streaming de música.