Pesadelo na Cozinha: 'Agora estamos tendo problemas bons', diz Sibele

À primeira vista, o restaurante Hero's Burger não tinha motivos para chamar Erick Jacquin e a equipe do Pesadelo na Cozinha para ajudar a resolver seus problemas. No entanto, o apresentador descobriu que se tornaria um verdadeiro super-herói para Sibele, dona do estabelecimento.

"O principal motivo para eu chamar o Jacquin é que eu já estava em um nível que eu não conseguia mais resolver alguns problemas sozinha. Eu identifiquei que eu precisava de ajuda. Eu fiz reformas importantes na cozinha, mas não foram suficientes para a demanda que eu estava tendo", explicou Sibele em entrevista ao Portal da Band.

"Minha principal expectativa era arrumar a coifa, a ventilação interna e o vazamento na dispensa – que eu já tinha reformado mais de uma vez, em um período curto de seis meses. Esses eram problemas caros, que requerem investimento e as condições de armazenamento eram prioritárias. O restante, eu sei que a gente esforçaria para conseguir", completou.

Segundo a dona da Hero's Burger, os atritos entre a equipe do salão e a equipe da cozinha foram praticamente sanados após a reforma. "Eu percebi que, em grande parte, os problemas não eram entre eles. A origem de tudo era a falta de uma ferramenta adequada de trabalho, uma cozinha super quente sem os recursos adequados, sem qualidade de vida para trabalhar. Tudo isso interfere na qualidade do atendimento e do produto entregue", disse.

"O salão ficava cobrando a cozinha que fosse ágil, rápida e perfeita. Naquela época, naquelas condições, ficava muito difícil. Eles estavam fazendo o melhor que podiam com ferramentas rudimentares, então acabava atrasando o trabalho da cozinha. Ainda há ajustes a serem feitos. Acredito que o aprendizado não acaba nunca, mas a gente aprendeu lições muito importantes que facilitaram o nosso dia a dia", afirmou.

Sibele conta ainda que o movimento no restaurante após a participação no Pesadelo na Cozinha já aumentou. "A gente diz hoje que agora estamos tendo problemas bons. Como aumentou a demanda, aumentou a quantidade de matéria-prima que precisamos comprar e estamos precisando de mais gente [no salão e na cozinha]. Estamos bem impressionados. As pessoas querem ver o que o Jacquin deixou aqui", revelou.

"Estamos nos preparando mais psicologicamente e fisicamente para a reinauguração. Inclusive, com treinamento para o pessoal do salão, para orientar os clientes sobre o que mudou, quais as melhorias que o programa trouxe para a gente. A gente já tem notado que o público que vem aqui tem mudado e tem gente que entende o propósito do programa, que passamos por uma reestruturação", concluiu.

Pesadelo embaixo d'água

Durante as gravações do Pesadelo na Cozinha, Sibele e equipe do Hero's Burger foram participar de um rafting para aprender lições sobre comando. No entanto, a dona da hamburgueria – que não sabe nadar – caiu no rio durante a atividade e tomou um baita susto.

"Eu fiquei desesperada, mas não deu para ver porque eu estava embaixo d'água. O guia já tinha orientado que a primeira coisa era ficar imóvel para poder boiar, mas eu fiquei me debatendo. Assim que ele conseguiu me resgatar, eu fiquei alguns segundos me recuperando do susto e achei que não conseguiria passar dali", afirmou.

"Quando eu percebi que eu estava no bote e continuava sendo a guia, foi um lembrete do tamanho que eu tenho, do quão forte eu sou e de que eu iria passar por aquela situação. E não só passar, mas superar também. A queda que eu tive ali foi esclarecedora. Tudo que eu vivi nos últimos meses aconteceu ali, em segundos. Eu caí, mas voltei, recobrei meu fôlego e segui em frente", finalizou.