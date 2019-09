Orquestra mistura rock e cinema em apresentações no Teatro Raul Cortez

A Sinfônica de Concepción, que é umas das principais orquestras da América Latina, fará duas apresentações no Teatro Raul Cortez, em São Paulo, do show "Rock Sinfônico & Clássicos do Cinema: de Queen a Star Wars".snoa

Como o próprio nome diz, o espetáculo vai misturar músicas de diversos grupos roqueiros como Queen, Metallica e Led Zeppelin, com trilhas sonoras famosas da cultura pop; a abertura de "Game of Thrones" e os temas de "Star Wars" são alguns exemplos garantidos.

Quem rege as duas apresentações, que acontecem na quinta-feira (19) e no sábado (21), é o maestro Ricardo Calderoni. Os ingressos estão disponíveis pelo site do evento.

Serviço

Local: Teatro Raul Cortez

Endereço: rua Doutor Plínio Barreto, 285

Data: quinta às 21h00 e sábado às 16h00

Ingressos: meia entrada R$ 44,00, inteira R$ 88,00