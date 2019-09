Maior nome da Art Noveau, Mucha ganha mostra em São Paulo

O artista tcheco Alphonse Mucha (1860-1939) é o nome máximo da Art Nouveau. Sua arte influenciou artistas no mundo, mudou a forma de pensar publicidade na época, e a partir de desta quarta-feira (18) pode ser vista ainda mais de perto em mostra que estreia no Centro Cultural Fiesp.

A exposição reunirá a maior coletânea do artista já exibida no Brasil, ao longo de quatro ambientes, com mais de 100 obras cedidas pela Fundação Mucha: “Mulheres: Ícones & Musas”, incluindo pôsteres dos memoráveis espetáculos da atriz Sarah Bernhardt no Teatro Renaissance, “O Estilo Mucha – Uma Linguagem Visual”, “A Beleza – O Poder da Inspiração” e “Continuidade do ‘Estilo Mucha’”.

Sarah Bernhardt foi uma das musas do artista Alphonse Mucha / Imagem: Mucha Trust 2019

“Mucha queria usar a arte para mostrar o belo. Ele acreditava que a beleza deixava as pessoas mais felizes e que, ao potencializar a sua difusão por meio da publicidade, contribuía para construir uma sociedade melhor”, é o que conta a curadora da mostra, Tomoko Sato, que nesta quarta, às 19h30, vai conduzir uma visita guiada à exposição, aberta ao público.

Serviço

Local: Centro Cultural Fiesp (tel.: 3549-4499)

Endereço: av. Paulista, 1.313, Bela Vista

Horário: terça a sábado, das 10h às 22h; domingo, das 10h às 20h

Ingressos: grátis

Tempo de exibição: até 15/12