Lollapalooza 2020: Pré-venda do Lollapass começa nesta quarta-feira

A pré-venda do Lolla Pass começou nesta quarta-feira (18) para clientes dos bancos Bradesco e do Next, que também terão 15% de desconto. O ingresso dá direito aos três dias do Lollapalooza Brasil, que será realizado entre 3 e 5 de abril no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os preços vão de R$ 637, 50 (meia-entrada), R$ 701, 25 (entrada social) e R$ 1.275 (inteira) apenas para esses correntistas.

A entrada social oferece desconto de 45% para quem não tem direito à meia-entrada. Para ter direito na hora da compra do Lolla Pass ou Lolla Lounge Pass, é preciso doar R$ 40 para o Criança Esperança no próprio site do Lollapalooza Brasil ou na bilheteria oficial, que fica no Credicard Hall. O período de vigência da Entrada Social será até 31/01/2020, sujeito a disponibilidade de ingressos.

Esse benefício também será aplicado para quem optar pelo Lolla Day, modalidade de ingresso que dá direito à entrada em apenas um dos dias de festival e deve começar em breve. Nesse caso, basta doar R$ 30 para o programa em parceria da Globo e Unesco.

Vendas gerais

As vendas gerais serão abertas na próxima segunda-feira (23). Os preços do primeiro lote serão R$750 (meia-entrada) R$825 (entrada social) R$1.500 (inteira) e também serão feitas em pontos de venda e no site. A bilheteria do Credicard Hall, que costuma ficar fechada às segundas-feiras, estará aberta excepcionalmente no primeiro dia de vendas.

Veja mais informações abaixo:

LOLLAPALOOZA BRASIL 2020

3, 4 e 5 de abril de 2020

Autódromo de Interlagos (Avenida Senador Teotônio Vilela, 261 – Interlagos – São Paulo – SP)

Para comprar os ingressos e conferir mais informações, vá ao site oficial, aqui.

Confira os valores dos ingressos:

Lolla Day – 1° Lote (Em Breve): R$ 400 (Meia) R$ 440 (Entrada Social) R$ 800 (Inteira)

Lolla Pass (3 dias) – Pré Venda Bradesco: R$ 637,50 (meia-entrada) R$701,25 (entrada Social) R$1.275 (inteira)

Lolla Pass (3 dias): R$ 750 (meia-entrada) R$ 825 (entrada social) R$ 1.500 (inteira)

Bilheteria Oficial – Sem cobrança de taxa de conveniência

Credicard Hall – Av. das Nações Unidas, 17.955 – Santo Amaro – São Paulo (SP)

Segunda-feira – FECHADA – Excepcionalmente no dia 23/09 a bilheteria estará aberta das 12h às 20h.

Terça-feira a sábado – 12h às 20h

Domingo e feriados – 13h às 20h

Pontos de Venda – Com taxa de conveniência

Armazém Entretenimento

Top Center Shopping – Av Paulista, 854 – Bela Vista – São Paulo – (SP) – Quiosque 12, Piso Paulista.

Segunda-feira a sábado – 9h às 20h30

Domingos e feriados – 12h às 17h30.