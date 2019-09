Friends 25 anos: Ralph Lauren lança coleção de roupas inspirada em Rachel

De menina mimada a garçonete, de garçonete a executiva da marca Ralph Lauren. Essa foi, explicada de maneira simples, a carreira profissional de Rachel Green (Jennifer Aniston) em "Friends", que completa 25 anos neste domingo, 22 de setembro. Pois, como comemoração, a marca tradicional se juntou à Warner Bros para homenagear não só a funcionária fictícia como a série como um todo.

A equipe do estilista americano, que fez uma ponta em um episódio da série, montou uma coleção de roupas para trabalhar em que há muitas das peças que a própria Rachel usou nos expedientes tanto na grife como na loja de departamentos Bloomingdales, onde assumiu um posto após deixar o avental de garçonete do Central Perk. Os looks sofreram uma repaginada para funcionar em 2019, já que a série foi exibida entre 1994 e 2004.

A coleção inclui calças e saias de couro, tricôs de gola alta, terninhos listrados, além de minissaias e muito animal print. Há ainda botas, sandálias e bolsas, além de looks masculinos básicos. As peças estão disponíveis já no site da marca com preços que variam de US$ 29, 99 (o equivalente a R$ 123), para algumas cores de uma camiseta de algodão básica a US$ 2.998 (R$ 12.300), valor cobrado por um casaco de estampa de leopardo.

A sainha xadrez icônica custa US$ 399 (cerca de R$ 1.632), enquanto que a bota de cano alto sai por US$ 898 (R$ 3.683).



