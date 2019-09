Com Chris Evans e Daniel Craig, 'Entre Facas e Segredos' ganha novo trailer

Após participar da grande produção "Star Wars: Os Últimos Jedi", Rian Johnson comanda outro time de estrelas em "Entre Facas e Segredos", que teve mais um trailer lançado pela Lionsgate nesta quarta-feira (18).

Ao estilo Agatha Christie, a trama envolve o mistério do assassinato do patriarca de uma família, que é interpretado por Christopher Plummer. A história segue com a investigação de sua morte pelo detetive vivido por Daniel Craig.

O elenco traz outros grandes nomes como Katherine Langford, Michael Shannon, Toni Collette, Chris Evans e Jamie Lee Curtis.

"Entre Facas e Segredos" chega aos cinemas no dia 28 de novembro.

Veja o trailer: