Casa Warner by Friends: saiba tudo sobre a exposição de 25 anos da série em São Paulo

Seja qual for a sua idade, é muito provável que você já tenha assistido – ou ouvido falar sobre – algum episódio de Friends. Mesmo após décadas, a série continua sendo uma das mais conhecidas ao redor do mundo. E este mês de setembro marca o aniversário de 25 anos da estreia do seriado na televisão, quando o público conheceu pela primeira vez os personagens Monica (Courtney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Rachel (Jennifer Aniston), Joey (Matt LeBlanc), Chandler (Matthew Perry) e Ross (David Schwimmer).

A data não poderia passar em branco. Por isso, a produtora Warner Bros. organizou em São Paulo uma exposição especial para homenagear os seis amigos: a Casa Warner by Friends. De 18 de setembro a 13 de outubro, fãs da série poderão tirar fotos em cenários clássicos e revisitar momentos icônicos. Os ingressos – infelizmente – estão esgotados, mas o Metro Jornal visitou os quatro andares da exposição para descrever cada detalhe por dentro.

Ao chegar, o visitante recebe uma chave azul com o logo da Warner, fundamental para explorar a interatividade dos espaços. O térreo e o primeiro andar são dedicados a outros programas do canal, como The Big Bang Theory, Riverdale, Supergirl e Flash. Para completar, a magia dos filmes de Harry Potter também está presente para os feiticeiros de plantão, que podem tirar uma foto na plataforma 9 3/4.

No térreo, o visitante encontra exposições de outros seriados, como Riverdale / Divulgação/Daniela Motta

Subindo as escadas até o segundo andar, é possível se deparar com a varanda do apartamento da Monica. Logo ao lado há um espaço com o cenário mais famoso – e que promete as maiores filas: o sofá da cafeteria Central Perk. Além de posar com os amigos, os fãs podem subir ao palco, pegar o violão e dublar “Smelly Cat”, música cantada por Phoebe na segunda temporada, em uma das cenas mais emblemáticas. Para a experiência ficar ainda mais completa, são servidos diferentes tipos de café.

Diferentes tipos de café são servidos na cafeteria Central Perk / Divulgação/Daniela Motta

Ainda no segundo andar, os fãs podem dançar a coreografia um tanto quanto desengonçada de Monica e Ross, relembrando o episódio em que a dupla aparece em um programa de TV de final de ano. Podem também tirar fotos como se fossem as bonecas assustadoras Gladys e Glynnis, dos quadros criados por Phoebe.

Para fechar, há um quiz para descobrir que personagem da série você é e um mural com frases que se consagraram. Basta colocar a chave da Warner para ouvir Janice falar “Ai… meu… Deus!” ou Joey perguntar “How you doing?”, entre outras ativações sonoras.

São quatro andares de exposições de séries da Warner / Divulgação/Daniela Motta

Já no terceiro andar está uma réplica da cozinha de Joey. Ao interagir com o espaço, os fãs podem ouvir o cacarejar de uma galinha e o grasnar de um pato, em referência ao episódio em que ele leva os dois animais para casa. Por falar em aves, lembra do peru de óculos escuros que a Monica coloca na cabeça no Dia de Ação de Graças? Você também pode reproduzir esse momento, fazendo a mesma dança que ela com o peru.

A exposição é finalizada com boas risadas e muita nostalgia. Joey ganha destaque em mais um espaço: os visitantes podem experimentar um visual com o batom azul, do qual ele faz propaganda no comercial de uma marca japonesa, e ainda deslizar em cima de sua escultura de cachorro.

A escultura de cachorro de Joey é um dos destaques da exposição / Divulgação/Daniela Motta

Um outro mural de ativações apresenta aos fãs que inserirem a chave as cenas mais marcantes dos 236 episódios ao longo das 10 temporadas, como a viagem que fazem à praia, o casamento de Monica e Chandler e o último – e tão melancólico – episódio. Por fim, quem garantiu o ingresso ainda pode tirar fotos com os amigos na porta da casa de Monica, com a famosa moldura dourada, e passar na loja de souvenirs, que é quase idêntica à cozinha da personagem.

Em geral, o que não falta é atenção ao detalhe e momento para tirar foto.

A loja de souvenirs é uma réplica da cozinha da Monica / Divulgação/Daniela Motta

Serviço

Casa Warner by Friends

Data: 18 de setembro a 13 de outubro

Horário: 10h às 22h

Local: Rua Pamplona, 145 – Bela Vista – São Paulo, SP

Mais informações pelo site.