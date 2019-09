Alessandra Leão apresenta álbum 'Macumbas e Catimbós' na Casa de Francisca

Para quem perdeu o show de lançamento do ótimo “Macumbas e Catimbós” no Auditório Ibirapuera no mês passado, a artista Alessandra Leão apresenta o novo álbum em duas apresentações especiais, quarta (18) e quinta-feira (19), na Casa de Francisca.

A compositora, cantora e percussionista pernambucana terá nos espetáculos a parceria de Abuhl Junior e Maurício Badé. Porém, na quarta, ela recebe Lenna Bajule, Luiz Soliano, ambos do Terreiro Recanto Quiguiriçá, e a percussionista Sthé Araújo. Na quinta, Ilú Oba De Min e Marcelo Pretto são as participações especiais.

No setlist, destaque para as músicas do disco recém-lançado, um registro que envolve samba, cocos, jogos, pontos e linhas tradicionais de candomblé e umbanda, além de seus outros quatro discos e três EPs.

Serviço

Local: Casa de Francisca (tel.: 3052-0547)

Endereço: rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Horário: Hoje e amanhã, às 21h30

Ingressos: R$ 44