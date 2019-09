São Paulo ganha seu primeiro festival de acessibilidade

Começa nesta terça-feira (17) a primeira edição do “Sem Barreiras – Festival de Acessibilidade e Artistas com Deficiência”, evento que vai reunir até domingo (22) mais de 100 atrações em vários pontos da cidade.

A programação conta com circo, contação de história, dança, debates, exposições, intervenções, música, oficinas, palestras, passeios, performances, poesia, teatro e visitas monitoradas, em locais emblemáticos Paulista Cultural – Casa das Rosas, IMS, Itaú Cultural, Japan House, Masp, Sesc e SESI –, além de outros espaços, como MIS, Museu do Futebol, Sala São Paulo e mais.

“A experiência que tivemos na última edição da Virada Cultural deixou clara a importância da acessibilidade nos eventos, além de sua divulgação. Foram 23 palcos e 71 espetáculos acessíveis com tradução em Libras e a grande participação de pessoas com deficiência”, disse Alê Youssef, Secretário Municipal de Cultura.

O lançamento oficial acontece no Itaú Cultural (av. Paulista, 149, Bela Vista; tel.: 3913-4011), no lançamento do app VEM CA – Plataforma de Cultura Acessível. A programação completa do Sem Barreiras pode ser vista no site prefeitura.sp.gov.br.