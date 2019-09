Robert Downey Jr. volta como Tony Stark no filme solo da Viúva Negra

O fim de "Vingadores: Ultimato" também encerrou o arco do Homem de Ferro no universo cinematográfico da Marvel, mas nem por isso ele deixará de aparecer nos próximos filmes do estúdio.

De acordo com o portal Deadline, Tony Stark vai aparecer no longa-metragem solo da Viúva Negra, que chega aos cinemas em maio de 2020. No entanto, o modo como ele será retratado é incerto, podendo dar as caras, por exemplo, com flashbacks.

O personagem interpretado por Robert Downey Jr. trouxe pela primeira vez Scarlett Johansson pela primeira vez na pele de Natasha Romanoff em "Homem de Ferro 2" (2010), portanto nada mais justo que ele ter um momento no projeto da heroína.

Scarlett Johansson como Viúva Negra em "Homem de Ferro 2" / Reprodução

Além de "Viúva Negra", "Os Eternos", equipe milenar da Casa das Ideias, também vai ser mostrada nas telonas no ano que vem. O elenco conta com nomes como Angelina Jolie, Kit Harington e Richard Madden.