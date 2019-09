Pesadelo na Cozinha: Erick Jacquin tenta salvar hamburgueria com temática inspirada em super-heróis

Na próxima terça-feira, 17, às 22h45, a Band exibe mais um episódio da nova temporada de Pesadelo na Cozinha. O chef Erick Jacquin vai ajudar um casal que, pensando em dar o próximo passo na evolução do seu negócio, transferiu uma hamburgueria que funcionava em Jaú, no interior de São Paulo, para a capital.

Localizada no bairro de Pinheiros, a Hero's Burguer tem super-heróis como tema de sua decoração. Sibele e William não imaginavam que enfrentariam tantas dificuldades, ainda mais com os próprios funcionários. Para mostrar onde esses proprietários estão errando, Jacquin vai ter que mergulhar em um mundo de fantasia antes de conseguir trazer a equipe de volta para a realidade.

O reality show Pesadelo na Cozinha é uma coprodução da Band com o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 22h45, na tela da Band e às sextas-feiras, às 20h35, no Discovery Home & Health.

Aos domingos, às 22h, a Band exibe o +Pesadelo na Cozinha. A atração reapresenta o episódio levado ao ar na terça-feira e traz ainda conteúdos extras para os telespectadores.