Friends 25 anos: Os 10 melhores episódios, de acordo com os fãs

A lista dos episódios preferidos de "Friends" é algo muito particular – e pode ser até motivo de horas de discussão em fóruns on-line ou mesas de bar sobre a comédia, que completa 25 anos desde a exibição do primeiro episódio neste domingo, 22 de setembro. Por isso, para relembrarmos os ótimos momentos de Chandler (Matthew Perry), Joey (Matt Le Blanc), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Rachel (Jennifer Aniston) e Ross (David Schwimmer), vamos apelar a um crivo muito confiável: o dos próprios fãs.

Leia mais:

Friends 25 anos: Warner Channel fará maratona das 10 temporadas da série

Friends 25 anos: Veja as celebridades que fizeram participações especiais na série

O site Internet Movie Database (IMDb) permite que o público dê notas aos episódios de seus programas preferidos, o que permite tirar uma boa média das histórias mais queridas para quem acompanhou as dez temporadas.

Episódios de flashback e com muito romance, além de reviravoltas, são os que mais caíram no gosto do público.

Veja os 10 com as melhores notas, da mais baixa até a mais alta:

10 – The one with all the Thanksgivings (temporada 5, episódio 8)

Reprodução

9 – The One With Ross's Wedding: Part 2 (temporada 4, episódio 24)

Aqui, Chandler fica sabendo que magoou Monica quando ela era gordinha. Anos depois, mais magra e confiante, ela acaba provocando um acidente graças à combinação de uma faca e uma sandália de couro. No tempo presente, ela tenta se desculpar com o namorado, nascendo então a cena memorável em que ela dança com um peru enfiado na cabeça.

Reprodução

8 – The One with the Rumour (temporada 8, episódio 9)

E Ross parecia ter se esquecido de Rachel e estar disposto a viver ao lado de Emily. Mas, depois de muita confusão com o local de casamento e de quase a turma toda ter se abalado para Londres – com exceção de Phoebe, que ficou em Nova York porque estava ainda grávida dos trigêmeos – Ross errou o nome da noiva e falou: "Eu recebo você, Rachel…". Isso é que é fim de temporada, meus amigos. Ali também começou o romance secreto de Monica e Chandler.

Reprodução

7 – The One with the Videotape (temporada 8, episódio 4)

Brad Pitt e Jennifer Aniston era o casal mais querido em 2001, quando o episódio com a participação dele foi ao ar. Ele interpreta um colega de escola de Monica e Rachel. Grávida de Ross, Rachel fica animada ao ver o galã, mas não o reconhece e tampouco se lembra de que praticou bullying contra ele. Mais um episódio ambientado no feriado de Ação de Graças.

Reprodução

6 – The One with the Proposal: Part 2 (temporada 6, episódio 25)

Em um relacionamento de idas e vindas, Rachel acaba ficando grávida de Ross sem que eles estivessem de fato namorando. Mas quem deu em cima de quem para que o remember de uma noite só acontecesse? Ross diz que Rachel, Rachel afirma que Ross. A oportunidade de tira-teima aparece quando uma sextape dos dois, gravada sem querer, surge. E os seis se reúnem para descobrir.

Reprodução

5 – The One with the Embryos (temporada 4, episódio 12)

Chandler pode até irritar muita gente com suas inseguranças, mas a confusão antes do noivado com Monica rendeu um dos episódios mais fofos da história da série. Ele quer surpreender a namorada com o pedido de casamento. Tanto que inventa que não pretende oficializar a relação. Ela acaba acreditando e, quando reencontra o ex, Richard (Tom Selleck) passa a questionar o relacionamento. Quando o público começa a achar que o casal vai terminar, Chandler chega arrasado em casa e se depara com uma sala iluminada à luz de velas. "Você queria que fosse surpresa", diz ela, ajoelhando. "Wonderful Tonight", de Eric Clapton, vira a música do casal.

Reprodução

4 – The One with the Prom Video (temporada 2, episódio 14)

O título faz referência ao processo de fertilização in vitro que Phoebe passa para ser barriga de aluguel do irmão. Mas o que se destaca mesmo é a disputa entre Rachel e Monica e Chandler e Joey, que acaba na troca de apartamentos. As amigas ficam apertadas no apartamentinho enquanto Joey e Chandler se refestelam com o espaço do antigo apê de Monica.

Reprodução

3 – The Last One: Part 1 (temporada 10, episódio 17)

Rachel e Ross não se acertam. Ela descobriu que ele fez uma lista de prós e contras bem cretina para escolher entre ela e Julie e está irredutível. Até que Monica aparece com uma fita gravada nos anos 1980 que mostrava a preparação para o baile de formatura. Ela e Rachel estão animadas e Ross, já na faculdade, não esconde a paixonite pela amiga da irmã. E aí… Rachel fica comovida com a fofura dele e resolve dar uma chance.

Reprodução

2 – The Last One: Part 2 (temporada 10, episódio 18)

Monica e Chandler viraram papais! E a surpresa é que são gêmeos. Rachel, que se prepara para embarcar para Paris, onde vai assumir um novo trabalho, consegue conhecer os rebentos e, de quebra, partir o coração de Ross…

Reprodução

1 – The One Where Everybody Finds Out (temporada 5, episódio 14)

… mas ela resolve ficar e consegue sair do avião. Apesar de bem amarrado, o fim da série teve um gosto muito melancólico para os fãs, que assistiram os seis deixando as chaves do apartamento de Monica sobre o balcão, depois que ela e Chandler resolvem sair de Manhattan para ter uma vida mais tranquila em uma casa do subúrbio.

Reprodução

E chegamos ao melhor dos episódios, segundo a votação. Depois de Joey se matar para guardar segredo, Rachel e Phoebe descobrem o romance de Monica e Chandler e resolvem se divertir às custas do casal. Phoebe, a mais engajada, começa a dar em cima de Chandler e, como ele não pode revelar que já é comprometido, aceita. O jogo de sedução/queda de braço é um dos mais engraçados da série.