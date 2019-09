Friends 25 anos: Veja as celebridades que fizeram participações especiais na série

Cada integrante do sexteto de "Friends", que completa 25 anos em 2019, marcou o seu nome na história da televisão com personagens eternos.

Porém, diversas celebridades que estavam em alta quando a série era exibida fizeram participações especiais que também são lembradas até hoje pelos fãs. Confira algumas delas:

Bruce Willis

O ator que dá vida a John McClane interpreta o "durão" Paul Stevens, que namorou Rachel. Como não lembrar da "Máquina do Amor"?

Brad Pitt

Na época em que era casado com a própria Jennifer Aniston, o galã participou da série como Will Colbert, que era esnobado no colégio por Rachel.

Reese Whiterspoon

Com sucesso constante como atriz e produtora, ela atuou na série como Jill, a irmã de Rachel.

Jean-Claude Van Damme

O artista marcial teve um "triângulo amoroso" com Monica e Rachel atuando como ele mesmo.

Alec Baldwin

Phoebe é uma personagem feliz, mas nem ela aguentou a "felicidade" de Parker, personagem encarnado por Baldwin.

Julia Roberts

A atriz, que também teve um caso com Matthew Perry na vida real, faz Susie Moss, antiga colega de escola rancorosa de Chandler.

George Clooney

Crossover em "Friends"! George Clooney migrou o médico de "Plantão Médico" atender Rachel e Monica no mundo delas.

Ben Stiller

O comediante pegou o estilo ácido dos irmãos Farelly e usou em "Friends" para gritar com os pintinhos de Chandler e Joey.

Susan Sarandon

Cecilia Monroe é a personagem vivida pela atriz que era a colega (e amante) de Joey.

Billy Crystal e Robin Williams

Como esquecer os atores conversando no Central Perk e Crystal admitindo a Williams que teve um caso com a mulher dele.