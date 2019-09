Organização desmente boato e confirma show de Drake no Rock in Rio

A Organizadora oficial do Rock in Rio 2019 desmentiu boato que circula na rede de que o show do cantor Drake estaria cancelado.

Os boatos sobre o cancelamento ganharam as redes sociais com muitos usuários alertando que a data do festival havia sido retirada da agenda oficial do cantor. O assunto virou trend tópics do Twitter nesta terça-feira.

A organização do Rock in Rio esclareceu que o site do cantor estava desatualizado e a apresentação no festival sequer chegou a ser adicionada ao site.

Veja o que diziam os rumores nas redes:

🚨Pode chorar hétero, teu #DevastedDay chegou. Drake retira datas do Rock in Rio e acaba de dar unfollow no Instagram do festival. https://t.co/NvnUf6v6PU pic.twitter.com/NffchqMDdp — BCharts (@bchartsnet) September 17, 2019

Gente?? Pra dar unf deve ter acontecido alguma coisa kkk — ronan (@mixerzinho) September 17, 2019

O Adam Levine recebendo a ligação do Rock In Rio dizendo que o Drake cancelou e eles querem que o Maroon 5 faça mais uma substituição no festival pic.twitter.com/dMb1rT9ceC — lucaxxx (@eccqsni) September 17, 2019

jornalista Amanda Cavalcanti fala sobre suposto cancelamento do rapper Drake pic.twitter.com/UkUbOHSDoe — paula rodrigues (@parodriguest) September 17, 2019

Já que o Drake não vem mais, que tal chamar o maravilhoso e único Bruno Mars @rockinrio ? pic.twitter.com/ZKU9rYa896 — ⚓️ Babs Santos ⚓️ (@BabiSantos25) September 17, 2019