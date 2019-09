Diretor da franquia 'O Grito' vem para a CCXP 2019

Após o anúncio Lesley-Ann Brandt, de "Lúcifer", a CCXP revelou mais um convidado do audiovisual nesta terça-feira (17). Takashi Shimizu, responsável pela franquia de terror "O Grito", vai comparecer ao evento.

O cineasta ficou no marcado por ocupar o cargo de diretor tanto nos dois filmes de horror originais do Japão, como nos dois primeiros remakes norte-americanos.

Além do diretor, nomes como Lana Parrilla, de "Once Upon a Time", e Iain Glen, "Game of Thrones", já foram confirmados para o evento, que ocorre do dia 5 a 8 de dezembro no São Paulo Expo.