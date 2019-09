Compare os principais serviços de streaming de vídeo disponíveis no Brasil

A Amazon balançou o mercado brasileiro dos streamings na semana passada com preço mais atraente que suas concorrentes, além de mais opções de mídias, como livros e jogos. E com ela abriu a porteira de novas opções que vêm aí para o consumidor. A Apple já informou que chega ao país também com preços competitivos para o serviço a partir de novembro. Em 2020, quem vem aí é a Disney. Num mercado que já conta com Netflix, HBO, YouTube e Globoplay, quem poderá nos ajudar a escolher?

A dica dos especialistas em consumo é respirar e analisar com calma o que realmente vai usar. Sair por aí assinando tudo que aparece de novidade pode te levar a uma conta alta no fim do mês com serviços de pouco uso.

“Qual a minha expectativa? O que quero e preciso realmente usar? Antes de procurar uma empresa, verifique se ela realmente atende a sua necessidade. É bom lembrar que se você desistir da compra no meio do contrato, pode ter de pagar multas de cancelamento”, lembra a coordenadora de atendimento do Procon-SP, Renata Reis. Levar em conta se há pacote que inclui toda a família e as preferências de cada um também pode ajudar a economizar.

Renata alerta para que o consumidor se atente ao período de experimentação gratuito oferecido pelas empresas. “A pessoa oferece dados do cartão na hora do cadastro e as empresas não têm o cuidado de avisar quanto o período de degustação acaba. Quando se dá conta da cobrança, o consumidor pode encontrar dificuldade na hora de cancelar.”

Outra dica dada pelo advogado e professor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) Alexandro Guirão é analisar se a empresa contratada tem sede no Brasil. “Se não tiver, fica mais difícil realizar contato e exigir garantias. Outro ponto importante é verificar a política de proteção de dados antes de contratar.”

O que é streaming?

É um serviço que disponibiliza on-line um catálogo de títulos de áudio ou vídeo para sua escolha. Você pode assistir com uso da internet no computador, tablet, celular ou televisão inteligente.

Compare os serviços

Amazon Prime Video – R$ 9,90 por mês

Quem assina o serviço tem direito ao catálogo de música, livros e revistas, jogos, descontos em produtos e frete grátis para produtos com selo Prime, além dos filmes e séries. Não tem plano familiar no Prime. Para músicas e livros, há limite de acesso e opção de outra assinatura com disponibilidade irrestrita.

Página inicial do serviço Amazon Prime Video / Reprodução

Netflix – de R$ 21,90 a R$ 45,90 por mês

Tem a maior variedade de filmes, com possibilidade de baixar títulos para assistir off-line. Assinatura não tem limitação de acesso. Há planos que permitem compartilhamento da assinatura, com mais de uma pessoa assistindo em outra máquina.

Página inicial do serviço Netflix / Reprodução

HBO GO – R$ 34,90 por mês

Disponibiliza séries originais, filmes, documentários e programas especiais da HBO. Para quem já assina o canal por assinatura da HBO, o Go é gratuito. Permite baixar títulos e assistir off-line. Tem plano familiar, com até dois acessos simultâneos.

Página inicial do serviço HBO GO / Reprodução

Globoplay – R$ 19,90 por mês

Dá acesso a séries, filmes nacionais e internacionais, além da programação da Globo, Multishow, GNT e Gloob.

Página inicial do serviço Globoplay / Reprodução

YouTube Premium – de R$12,50 a R$ 31,90 por mês

É possível ver conteúdo próprio, além de todos os demais vídeos sem anúncios. Dá acesso também ao YouTube Music. Tem plano familiar, além de dar descontos em assinaturas para estudantes.