Após período hospitalizado, Ozzy Osbourne confirma novo álbum

Ozzy Osbourne confirmou em entrevista ao The Sun que um novo álbum está a caminho. De acordo com o cantor, o projeto é "o melhor disco" que ele já fez.

O Príncipe das Trevas fez a declaração após ter ficado hospitalizado devido à fraturas que sofreu em uma queda. Ele adiou todos os shows que iria fazer esse ano por conta do acidente.

O ex-vocalista do Black Sabbath afirmou ainda que o álbum já tem nove canções produzidas e uma delas se chamará "Ordinary Man". "Foi um catalisador para me levar aonde estou hoje", Osbourne ressalta sobre sua recuperação.

A parceria com o rapper Post Malone também o ajudou na volta aos estúdios. "Eu nunca tinha ouvido falar desse garoto. Ele queria que eu cantasse a música 'Take What You Want', então eu o fiz e uma coisa levou a outra", afirma o roqueiro.

A faixa mencionada por ele também conta com a participação de Travis Scott.