Lesley-Ann Brandt, de 'Lúcifer', vem ao Brasil para a CCXP

Mais uma celebridade das séries foi confirmada na CCXP 2019. Lesley-Ann Brandt, conhecida por "Lúcifer", estará presente em três dias do evento que ocorre em São Paulo.

A atriz vai participar de painéis e sessões de fotos e autógrafos nos dias 5, 6 e 7 de dezembro. Além dela, artistas como Iain Glen, de "Game of Thrones", e Lana Parrilla, "Once Upon a Time", também integrarão a programação.

Lesley-Ann Brandt interpreta a personagem Mazikeen na série da Netflix. Outras produções de peso que contaram com a participação dela foram "Spartacus"e "The Librarians".

A CCXP acontece do dia 5 a 8 de dezembro no São Paulo Expo.