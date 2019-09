'It: Capítulo 2' garante mais uma vez liderança nas bilheterias norte-americanas

Uma das adaptações mais bem-sucedidas de Stephen King para os cinemas voltou às telonas com tudo. De acordo com o Box Office Mojo, "It: Capítulo 2" ficou na liderança das bilheterias norte-americanas pela segunda semana seguida.

O longa-metragem dirigido por Andy Muschietti fez US$ 40,7 milhões e já soma US$ 323,3 milhões no mundo inteiro. Junto com a arrecadação da produção original, a marca ultrapassou US$ 1 bilhão.

A história da continuação de "It: A Coisa" confere o retorno dos personagens em suas versões adultas, que enfrentam mais uma vez a entidade de Pennywise. O elenco tem nomes como James McAvoy e Jessica Chastain.