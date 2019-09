Irene Ravache protagoniza monólogo 'Alma Despejada' em São Paulo

Em “Alma Despejada”, que estreia quarta-feira (18) no Teatro Porto Seguro, a atriz Irene Ravache interpreta Tereza, uma senhora com mais de 70 anos que, depois de morta, volta para visitar a casa onde morava.

Vêm à cena, então, as lembranças de uma vida feliz, apesar dos problemas, ao lado do marido e dos filhos. Com a venda do imóvel, o espaço é desocupado, e sua alma, despejada do lugar.

Serviço

Local: Teatro Porto Seguro (tel.: 3226-7300)

Endereço: alameda Barão de Piracicaba, 740

Horários: Quarta e quinta 21h

Tempo em cartaz: Até 28/11

Ingressos: R$ 60 a R$ 70