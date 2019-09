Festival de jazz estreia em São Paulo com shows e filmes

A primeira edição do festival Jazz In em São Paulo abre na terça-feira (17) com o multi-instrumentista Hermeto Pascoal e sua Big Band tocando “Natureza Universal”, e segue até 7 de dezembro, no Complexo Cultural Porto Seguro.

Serão 11 shows, entre eles Yamandu Costa e Jazz Cigano Quinteto, Hamilton de Holanda e Marina de La Riva, além de apresentações instrumentais, exibição de cinco filmes, oficinas gratuitas, ações educativas e discotecagem.

Leia mais:

Meghan Markle publica foto inédita de Archie em homenagem a Harry

‘Avenida Brasil’ substitui ‘Por Amor’ no ‘Vale a Pena Ver de Novo’

Marcelo Jeneci e Alice Caymmi apresentarão repertório baseado nos seus discos mais recentes. Entre os documentários, estão filmes sobre Clara Nunes, Dominguinhos e Erlon Chaves.

As ações gratuitas, aos sábados, acontecem entre 10h e 21h e incluem oficinas de cartazes, de capas de vinil, de percussão com Ari Colares e bate-papos com Lupa Santiago, Manu Maltez, Daniel Daibem e Camila Lordy.

O evento traz um panorama que privilegia desde artistas iniciantes até os consagrados – em comum, todos têm músicas que dialogam diretamente com o jazz, seja de modo direto ou por meio das várias vertentes derivadas gênero.

Às terças-feiras, os shows rolam, no teatro, sempre às 21h; e a programação gratuita, aos sábados, se dá a partir das 10h, na praça – também com shows, além de exibição de filmes, oficinas, ações educativas para toda a família, feira de exposições e espaço pet friendly.

Os shows começam às 17h e os documentários são exibidos às 19h. No período da tarde, em todos os sábados, tem discotecagem com o DJ Montano. Com mais de dez anos de estrada, o artista é pesquisador musical de diferentes épocas e se mantém antenado às novas tendências e raridades.

Serviço

Complexo Cultural Porto Seguro (al. Barão de Piracicaba, 610; tel.: 3326-7300)

Terça-feira (17) a 7/12

R$ 50 a R$ 90

Ingressos: tudus.com.br