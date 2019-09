Felipe Neto tira a mãe do Brasil e cancela evento após ameaças

O youtuber Felipe Neto disse em seu Twitter nesta segunda-feira, 16, que vem recebendo ameaças cada vez mais frequentes. Por causa disso, ele informou que tirou sua mãe do Brasil e cancelou sua participação em um evento que acontece nessa terça-feira, 17, no Rio.

"As ameaças se intensificaram e estamos montando um documento para dar entrada na polícia", escreveu o youtuber. "Já tirei minha mãe do Brasil e estou vivendo com o mínimo possível de exposição."

Felipe Neto postou também uma matéria do jornal O Globo que noticia o cancelamento de sua palestra no Educação 360 Encontro Internacional. Em nota, Neto confirmou que desistiu de participar do evento por causa das ameaças.

"Felipe Neto, por meio de sua assessoria de imprensa, comunica que não participará do evento Educação 360, a ser realizado no próximo dia 17 de setembro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. O influenciador digital, escritor e empresário cancelou a sua palestra 'Educação e a Criatividade' devido a ameaças que atentam contra a sua vida e de sua família", diz o comunicado.

Ato na Bienal

As intimidações começaram desde que o youtuber reagiu a uma tentativa de censura da Prefeitura do Rio de Janeiro que tentou recolher uma HQ com a ilustração de um beijo gay durante a Bienal. Felipe Neto comprou 14 mil exemplares com temática LGBTQ e distribuiu gratuitamente para o público do evento na ocasião.

No comunicado, o youtuber fez ainda um desabafo sobre a situação que está vivendo e disse que continuará lutando pela "defesa do amor".

"É estarrecedor que no Brasil, em 2019, um indivíduo seja impossibilitado de se manifestar e lutar contra qualquer tipo de censura e opressão sem ser ameaçado. Quero dizer que continuarei lutando, enfrentando o obscurantismo e a opressão, por todos os meios que me cabem, pela defesa do amor e da união até o fim, até onde for possível e até onde minhas forças e meu coração aguentarem”.