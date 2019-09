BGS 2019: Protagonistas do GTA V são convidados especiais do evento; jogo faz seis anos

Nesta terça-feira (17), o jogo "Grand Theft Auto V", ou "GTA V", completa seis anos de lançamento. O título de ação, com um enorme mapa que simula a Los Angeles atual, se tornou um fenômeno com um enredo que reúne três homens de vidas muito diferentes que se unem para cometer crimes e roubar milhões de dólares.

O jogo saiu inicialmente para a geração passada de consoles (PS3 e Xbox 360), mas foi a chegada ao PC e aparelhos mais modernos (PS4 e Xbox One) que tornou sua vida útil tão extensa – são mais de 110 milhões de cópias vendidas. O sucesso prolongado de GTA V, da desenvolvedora Rockstar Games, também é justificado pelo seu modo online, sempre atualizado, que faz diferentes jogadores explorarem o mapa juntos, livremente ou em tarefas como roubos e corridas.

Ned Luke, Shawn "Solo" Fonteno e Steven Ogg, os protagonistas de GTA V / Reprodução/Instagram

Para celebrar o sucesso interminável do jogo, a BGS 2019 (Brasil Game Show) – maior feira de videogames da América Latina – traz os atores que deram vida aos três protagonistas como convidados especiais do evento, que acontece entre os dias 9 e 13 de outubro na Expo Center Norte, em São Paulo. Steven Ogg (que interpreta Trevor Phillips), Shawn "Solo" Darnell Fonteno (Franklin Clinton) e Ned Luke (Michael De Santa) vão compartilhar suas experiências na produção do jogo, além de conhecer os fãs e participar como jurados em um concurso de cosplay.

O anúncio foi acompanhado de um vídeo com uma mensagem especial dos atores. Assista:

O trio se junta a outros nomes de peso que também confirmaram presença na BGS 2019, como Hidetaka Miyazaki, diretor de "Sekiro: Shadows Die Twice", John Romero, criador de "DOOM" e Charles Martinet, dublador do icônico Mario. O evento ainda conta com estandes de grandes empresas do ramo, como Sony e Microsoft, que convidam os jogadores a experimentarem os principais jogos das plataformas – sem falar em seus futuros lançamentos.

Os ingressos da BGS 2019 estão no 7º lote, com valores de R$ 115 para um dia do evento, R$ 345 para quatro dias e R$ 699 para os cinco dias – incluindo o exclusivo para imprensa – e podem ser comprados no site oficial da feira. Os valores são válidos até o dia 20 de setembro.