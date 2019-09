Após 22 anos da estreia, Ash Ketchum vence liga principal em 'Pokémon'

"Pokémon" chegou às telinhas há 22 anos, mas a jornada do protagonista só foi concluída em 2019. O episódio 1082 do anime, que foi ao ar no Japão no domingo (15), mostrou Ash Ketchum vencendo uma liga principal.

O objetivo do mestre Pokémon sempre foi esse desde o início da série, quando ele saiu da cidade de Pallet com Pikachu. O feito do personagem pode repercutir no próximo jogo da franquia, "Pokémon Sword & Shield", que será lançado em novembro para Nintendo Switch.

O público foi à loucura com a vitória de Ketchum, mas também não deixou de fazer algumas observações importantes, como é o caso da passagem de tempo quase nula desde que o anime começou.

Veja alguns tweets sobre o episódio:

Se até o Ash ganha a liga pokémon, oq me impede de ganhar o coração do crush??? pic.twitter.com/rUWMbKeKdX — Carol (@Paocumovo__) September 16, 2019

tao falando que pokemon teve mais de 1000 ep, e tao falando que o #AshKetchum ganhou na liga pokemon, depois de 20 anos ;-; PARABENS #AshKetchum 🏆 @Pokemon pic.twitter.com/QFshVuv0Ib — ℂ𝕒𝕚𝕢𝕦𝕖𝕍𝕚𝕔𝕥𝕠𝕣 (@Otakuu_GamerYT) September 16, 2019

Eu esperei tanto tempo pra ver esse sorriso ✨💛 Pikachu, campeão 💛✨ #pokemon pic.twitter.com/i3sPfQ936r — Diegotovisk ✨ (@dihego) September 16, 2019

Depois de 20 anos , Ash o garoto de 12 anos ganha a liga pokémon pic.twitter.com/UVsI0g5yAf — Guinugami (@guinugami) September 16, 2019

Parabéns Ash! Realizou seu sonho de conquistar a Liga Pokémon pic.twitter.com/HcbmNe3dTK — unos em contextos nada a ver (@unosemcontextos) September 16, 2019

Mano, o Ash finalmente ganhou uma liga Pokémon, não to crendo U.u pic.twitter.com/GVUqcj90S5 — Cloreto de Ódio (@Guii0kumura) September 16, 2019

Agora que o Ash ganhou a liga Pokémon eu sou obrigado a terminar a faculdade — マテウス (@brokiado) September 16, 2019