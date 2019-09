Morre, aos 67 anos, o cantor português Roberto Leal

Morreu na madrugada deste domingo, 15 de setembro, o camtor português Roberto Leal. Ele tinha 67 anos e estava internado há cinco dias na Hospital Samaritano, em São Paulo, após ter uma reação alérgica a um remédio.

Leal estava tratando um câncer de pele há dois anos, segundo seu empresário. O velório começa na manhã deste domingo, na Casa de Portugal.

Radicado no Brasil desde os 11 anos de idade, Leal tornou-se famoso por canções como "Bate o Pé". O velório será nesta segunda-feira, 16, a partir das 6h, na Casa de Portugal.

O enterro será a partir das 14h no Cemitério de Congonhas, também em São Paulo. As duas cerimônias serão abertas ao público.

Histórico

Nascido António Joaquim Fernandes em 27 de novembro de 1951, em Macedo de Cavaleiros, o cantor mudou-se com os pais e nove irmãos para o Brasil em 1962.

Antes de começar a cantar fados e músicas romãnticas, trabalhou como vendedor de doces em feiras e sapateiro.

Começou a fazer sucesso no início dos anos 1970, com "Arrebita". Após uma aparição no programa de Chacrinha, a carreira decolou.