Meghan Markle publica foto inédita de Archie em homenagem a Harry

O príncipe Harry completa 35 anos de idade neste domingo, 15. E, para comemorar a ocasião, Meghan Markle decidiu postar uma série de fotos do marido, desde a infância até os dias atuais.

As imagens foram publicadas no perfil oficial da duquesa e do duque de Sussex neste domingo. Harry é filho do príncipe Charles e da princesa Diana, que morreu em um trágico acidente em 1997.

A fotografia que mais chamou atenção neste domingo foi uma imagem inédita em que aparecem Harry, Meghan e o pequeno Archie, primeiro filho do casal, que nasceu em maio deste ano.

No perfil oficial dos duques de Sussex, há uma coletânea de homenagens a Harry. "Seu serviço às causas de que tanto cuida me inspira todos os dias. Você é o melhor marido e o pai mais incrível para nosso filho. Nós te amamos. Feliz aniversário!", declarou Meghan na publicação.