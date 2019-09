Friends 25 anos: Eventos celebram uma das séries mais queridas de todos os tempos

Foi em setembro de 1994 que o público conheceu Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross. Com uma premissa simples – seis amigos jovens, morando em Nova York e enfrentando o começo da vida adulta – Friends acabou se tornando uma das séries mais populares da TV. E emplacou 10 temporadas, totalizando 236 episódios.

Precursor de dramas da geração millennial, Friends deixou sua marca na TV e no lifestyle jovem. Ainda hoje, conquista fãs: em 2014, a Netflix desembolsou US$ 118 milhões para pôr a série em seu catálogo, e, em 2018, mais US$ 100 milhões para mantê-la. Estimativas indicam que, só com as reprises, o elenco principal da série fatura cerca de US$ 20 milhões por ano.

A história que cativou e ainda encanta tanto o público começa com Rachel Green (Jennifer Aniston), que foge do próprio casamento e tempos depois encontra uma antiga amiga de escola, Monica Geller (Courteney Cox), agora chef de cozinha. Elas vão morar juntas e Rachel passa a fazer parte do grupo de amigos de Monica, composto por seu irmão recém-divorciado, o paleontólogo Ross Geller (David Schwimmer), a massoterapeuta e musicista Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), e seus dois vizinhos, o ator Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) e o 'homem de negócios' Chandler Bing (Matthew Perry).

Embora sonhe trabalhar em moda, Rachel se torna garçonete na cafeteria Central Perk, onde os seis amigos sempre se reúnem. Cada um deles tem traços de personalidade muito característicos – Ross, por exemplo, é nerd, enquanto Phoebe é a 'maluca' da turma. Juntos, os seis enfrentam os desafios da vida adulta: falta de dinheiro, dificuldades no trabalho, embates com a família e, principalmente, problemas amorosos. Rachel e Ross se tornam um 'casal ioiô' e, eventualmente, Monica e Chandler acabam se apaixonando.

Assinada por David Crane e Marta Kauffman, a série era transmitida pela NBC e, hoje, pertence à Warner. Cada capítulo traz uma história principal – todos os episódios começam com 'The one with/the one where' ('Aquele com/Aquele em que'), seguidos do dilema principal, como Aquele Em Que Rachel Se Atrasa e Aquele Em Que Monica Canta. A exceção são os dois últimos episódios, que foram ao ar em 2004, e se chamam apenas The Last One (O Último), com partes 1 e 2.

Friends se tornou tão popular que teve participação especial de astros e estrelas de Hollywood, como George Clooney, Julia Roberts e Sean Penn. Como convidados, os atores, algumas vezes, interpretavam a si mesmos. À época astro do seriado E.R., George Clooney, por exemplo, estrela um episódio em que é notado por Rachel e Monica após aparecer na TV. Em outros casos, os convidados assumem papéis comuns – Winona Rider é Melissa, um antigo flerte de Rachel, e Brad Pitt faz uma aparição como Will, amigo de Monica e Ross que sofria bullying de Rachel na infância

Não à toa, Friends é um marco da cultura pop. A série brincava com as próprias referências e foi capaz de se infiltrar na cultura jovem, inspirando bordões (como o clássico 'How are you doing?', de Joey), modo de falar, gestos e até hábitos culturais Friends foi sucesso de público e crítica, sendo indicada para 62 prêmios Emmy.

Comemorações

A série completa 25 anos no domingo, 22, com diversas comemorações. Em São Paulo, a Casa Warner estreia a exibição Casa Warner By Friends, com uma proposta de imersão no universo da série. O público poderá conhecer ambientes clássicos do programa, como a sala do apartamento de Monica e o famoso sofá laranja do Central Perk. As entradas para a mostra se esgotaram em menos de 12 horas.

A Warner também lançou o aplicativo Friends 25. A plataforma gratuita tem jogos de perguntas e respostas para testar seus conhecimentos sobre o seriado, filtros 3D com realidade aumentada, papéis de parede, adesivos e molduras para fotos.

Além disso, os fãs têm acesso às receitas preparadas em algumas cenas, como as geleias que Monica fez quando terminou o relacionamento com Richard, o sanduíche de almôndegas do Joey e as batatas com ervilha da Phoebe. A ferramenta está na Apple Store e Play Store.

A TV também ganha programação especial. Entre 18 e 22 de setembro, a Warner faz uma maratona completa com as 10 temporadas da série.