Diretor revela bastidores e como são feitas as gravações do Pesadelo na Cozinha

Uma semana pode parecer pouco tempo, mas é o suficiente para o reality show Pesadelo na Cozinha causar uma reviravolta na vida dos proprietários dos restaurantes selecionados para participar da atração. Diretor do programa, Max Solla revelou como é feito todo o processo de gravação e mais algumas curiosidades que os telespectadores sempre perguntam.

"A gente grava um episódio por semana. A gente entra no restaurante no domingo para armar todas as câmeras. São seis câmeras, sendo quatro robóticas. A gente também monta um switcher dentro do restaurante, que é onde fazemos toda a comunicação com a produção, com o Erick Jacquin e com as câmeras. Esse também é um problema que precisamos resolver para gravar", contou.

"Do switcher, eu monitoro tudo que está acontecendo. De segunda-feira a sexta-feira, a gente tem uma pauta para cumprir e gravar o episódio. As segundas e as terças são os dias mais estressantes. No primeiro dia, o Jacquin degusta os pratos e conhece a cozinha. Lá ele descobre como foi feita a comida que ele comeu. No segundo dia é mais para analisar o serviço e o Jacquin prepara um prato para a galera tentar resolver", explicou.

"Muitos restaurantes não tem a criatividade, não tem como mudar o cardápio. Ele cria um prato para esse dia para ver como a equipe se desenvolve. Na quarta-feira, a gente sai do restaurante para começar a mudança real. Na quinta, entregamos o cardápio novo e o restaurante reformado. E, na sexta-feira, é a reabertura do restaurante. Em uma semana, fazemos um episódio inteiro", concluiu reafirmando que as diárias de gravação são cumpridas.

À frente do Pesadelo na Cozinha, Erick Jacquin disse que não se vê mais longe das câmeras. "Hoje, eu não sei mais se sou um cozinheiro que faz televisão ou se sou um homem que faz TV e que cozinha. Não sei mais de que lado eu sou, mas eu adoro os dois. Não me imagino fazendo apenas um, assim como não me imagino no MasterChef Brasil sem a Paola [Carosella], o [Henrique] Fogaça e a Ana Paula Padrão, que é a nossa patroa", garantiu o chef.

O reality show Pesadelo na Cozinha é uma coprodução da Band com o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 22h45, na tela da Band e às sextas-feiras, às 20h35, no Discovery Home & Health. Aos domingos, às 22h, a Band exibe o +Pesadelo na Cozinha. A atração reapresenta o episódio levado ao ar na terça-feira e traz ainda conteúdos extras para os telespectadores.