Homem invade palco e assusta Anitta em show no interior de SP

Um homem invadiu a apresentação da cantora Anitta no Vale Music Fest, em São José dos Campos, interior de São Paulo, nessa sexta-feira, 13, e assustou a artista, que correu para os fundos do palco enquanto cantava a música Ao Vivo e a Cores, gravada em parceria com a dupla sertaneja Matheus & Kauan.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que o homem consegue furar o esquema de segurança e subir no palco. Ao notar a presença do invasor, Anitta se assusta; o homem, então, segue em direção da cantora, que tira o microfone do pedestal e corre para os fundos do palco.

Enquanto a cantora corria para o fundo do palco, os seguranças conseguiram conter o invasor, que foi retirado do local. Após o susto, Anitta seguiu com o show normalmente.

Confira os flagrantes divulgados nas redes sociais:

Urgente: Em pleno show da Anitta no Vale Music Fest, um homem invade o palco e se aproxima da cantora. O rosto dele parece bem sério, a cantora logo tomou distância. O homem foi escoltado pelos seguranças. pic.twitter.com/P4rIurftPk — Hey Anitter Brasil (@HeyAnitterBRA) September 14, 2019