'Quero passar uma experiência real', diz Roo Panes sobre shows no Brasil; leia entrevista

O cantor britânico de folk conversou com o Metro sobre sua primeira passagem pelo Brasil, início da carreira e graduação em teologia. Confira a entrevista!

Você começou a compor com 12 anos. Como foi esse processo?

Eu não me lembro de começar, eu simplesmente fiz. Me deram um violão e eu não queria tocar as músicas dos outros, queria tocas as minhas, era natural para mim.

E como eram essas músicas?

Horríveis. Mas tinham uma certa similaridade com o que eu faço hoje, por serem emocionais e introspectivas.

Viver de música foi sempre um primeiro plano?

Eu estava planejando ser um advogado. Quando somos jovens é muito difícil tomar uma decisão. O que eu queria fazer realmente era música. Com 19 anos, eu me senti um compositor.

Sua carreira ganhou notoriedade em 2012, quando foi modelo da grife Burberry. Como foi essa experiência?

Eu fazia umas sessões acústicas e me convidaram para esse projeto, em que fui modelo e gravaram vídeos meus tocando. Foi um momento importante, porque é difícil começar a fazer seu nome rodar.

Você também é formado em teologia. Como acha que isso afetou a sua forma de compor?

Às vezes me pergunto porque estudei isso, e acho que foi um bom exercício por escrever muito. Eu tenho interesse em grandes perguntas e minha escrita tem disso, de tentar resolver essas questões.

Seu último lançamento foi uma versão deluxe do álbum Quiet Man (2018). Ainda vale lançar um álbum completo?

O álbum é uma coleção de músicas de um momento. O single não dá espaço para essa reflexão. Eu foco no álbum e acho que artistas vão tomar a frente nisso, porque muitos querem expressar mais do que uma música, querem expresar uma forma.

Na turnê brasileira, o que podemos esperar do seu setlist?

Canto o que sinto melhor na hora, para dar uma experiência mais real. Eu tenho tocado muito material novo, que está mais fresco para mim e o público.

E o que você espera do público brasileiro?

Serão shows íntimos, uma chance de ouvir as músicas e letras de outra forma. Sei que o público brasileiro é animado e quero conhecer as pessoas que me escutam.

Serviço: Roo Panes no Popload Gig

Curitiba

Sexta, dia 13 de setembro de 2019

Horário: abertura da casa às 19h || SHOW: às 20h30

Local: Ópera Arte – R. João Gava, 920 – Abranches, Curitiba – PR, 82130-010

Capacidade: 400 pessoas

Classificação etária: 18 anos.

Ingressos de R$ 60 a R$ 160 no site Ticketload.

São Paulo

Sábado, dia 14 de setembro de 2019

Horário: abertura da casa às 19h || SHOW: às 20h

Local: Fabrique – R. Barra Funda, 1071 – Barra Funda, São Paulo – SP | CEP: 01152-000

Capacidade: 750 pessoas

Classificação etária: 18 anos.

Ingressos de R$ 100 a R$ 200 no site Ticketload.

Rio de Janeiro

Quinta-feira, dia 19 de setembro de 2019

Horário: abertura da casa às 19h || ABERTURA RUBEL: às 20h || SHOW ROO PANES: 21h30

Local: Belmond Copacabana Palace – Golden Room – Av. Atlântica, 1702 – Copacabana, Rio de Janeiro

Capacidade: 500 pessoas

Classificação etária: 18 anos.

Ingressos de R$ 110 a R$ 300 no site Ticketload.