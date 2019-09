Ex-One Direction Louis Tomlinson lança clipe de 'Kill My Mind'

Louis Tomlinson aquece a vinda de um novo álbum com o lançamento do clipe de mais um single. O vídeo de "Kill My Mind" foi divulgado nesta sexta-feira (13).

Leia mais:

Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey se juntam em clipe de ‘Don’t Call Me Angel’

Metro Indica: Gal Costa, exposições e mais destaques culturais em São Paulo neste fim de semana

O projeto do Ex-One Direction começa com a apresentação dele em uma casa de shows e termina cheio de romance com um casal que sai do local. Ainda há uma cena "pós-créditos", em que os dois e o próprio Tomlinson voltam a aparecer.

Mesmo lançando cinco músicas, ainda não há detalhes sobre o possível disco ou projeto do cantor. Ainda assim, ele chegou aos trending topics do Twitter com "Kill My Mind".

Umas das canções já reveladas por Tomlinson é "Two of Us", que é uma homenagem a sua mãe, morta em 2016.

Veja o clipe de "Kill My Mind":