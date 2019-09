Com 'Mort Cinder' entre vencedores, Troféu HQMix celebra grandes quadrinhos de 2019

O Troféu HQMix divulgou os vencedores de sua 31ª edição. A estatueta do personagem Nhô Quim, de Angelo Agostini, será entregue no domingo (15), às 17h30, no Sesc Pompeia.

“A Revolução dos Bichos (Quadrinhos na Cia), ilustrada por Odyr, ganhou na categoria adaptação. A “Graphic MSP Vol. 18 – Jeremias” (Panini), ficou com melhor publicação juvenil e edição especial nacional; a melhor publicação infantil foi “Os Diários de Amora” (Nemo).

Já o prêmio de melhor edição especial estrangeira foi para “Mort Cinder” (Figura Editora).

Serviço

Local: Sesc Pompeia

Endereço: rua Clélia, 93

Horário: 17h30

Ingressos: grátis