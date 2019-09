Metro Indica: Gal Costa, exposições e mais destaques culturais em São Paulo neste fim de semana

São Paulo está com muitas atrações culturais neste fim de semana, que vão de shows musicais à apresentações de teatro e exposições. Confira!

Música

Madeleine Peyroux se apresenta no Tom Brasil / Divulgação

Madeleine Peyroux

A cantora americana de jazz apresentada canções mais populares de seu repertório e divulga seu mais recente álbum, “Anthem” (2018).

No Tom Brasil (r. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio, tel.: 4003-1212). No sábado (14), às 22h. De R$ 200 a R$ 360.

Gal Costa

A cantora realiza um show de lançamento do DVD “A Pele Do Futuro” (2019), apresentando músicas novas e relançamentos de sucessos da carreira. No Tom Brasil (r. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio, tel.: 4003-1212). Nesta sexta-feira (13), às 22h. De R$ 84,50 a R$ 124,50.

Pitty

A cantora faz um show de lançamento do seu mais recente álbum “Matriz” (2019), gravado com BaianaSystem, Larissa Luz e Lazzo Matumbi. Na Audio (av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, tel.: 3862-8279). No sábado (14), às 22h. R$ 120.

Samba Arena

Grandes nomes do pagode e do samba, como Jorge Aragão, Exaltasamba, Thiaguinho e Turma do Pagode se apresentam no festival. No Complexo Arena Corinthians (av. Miguel Ignácio Curi, 111, Artur Alvim, tel.: 3152-4099). Sábado (14) e domingo (15), às 16h. De R$ 80 a R$ R$ 1320.

Cinema

"Abigail e a Cidade Proibida" está em cartaz nos cinemas / Divulgação

"Abigail e a Cidade Proibida"

O filme russo retrata Abigail (Tinatin Dalakishvili), que vive numa cidade cercada para evitar uma epidemia, até seu pai ser infectado. Estreou na quinta-feira (12). Em cartaz.

"Adeus à Noite"

Muriel (Catherine Deneuve) é uma idosa dona de uma escola de equitação que descobre que seu neto se converteu ao islamismo e está partindo para a Síria para se integrar à Jihad muçulmana. Estreou na quinta-feira (12). Em cartaz.

Teatro

"Malala, A Menina Que Queria Ir Para A Escola"

A peça narra a viagem de Adriana Carraca – autora do livro homônimo – ao Paquistão, após atentado à vida de Malala Yousafzai por defender o direito das meninas à educação.

No Teatro Procópio Ferreira (r. Augusta, 2.823, Cerqueira César, tel.: 3083-4475). Sáb. e dom., às 15h. R$ 90. Até 28/10.

Exposição

Azur

A exposição do fotógrafo belga Tinko Czetwertynski mostra as belezas do Brasil em 18 fotografias. No Bossa Nova Sotheby’s International Realty (al. Gabriel Monteiro da Silva, 2.027, Jardim América, tel.: 3061-0000). Seg. a sex., das 9h às 19h; sáb., das 9h às 16h. Grátis. Precisa ser agendado.

TV

‘Jungle Pilot’

No primeiro episódio da série brasileira ambientada na Amazônia, dois irmãos, Júlio César (Démick Lopes) e Maciel (Álamo Facó), fazem viagens clandestinas para solucionar problemas de sua empresa de táxi aéreo, que beira a falência. No canal pago Universal TV. Domingo, às 23h.