Meghan Markle lança coleção de roupas que beneficia mulheres desempregadas

Em sua primeira aparição pública após a licença maternidade, a duquesa de Sussex, Meghan Markle, apresentou nesta quinta-feira (12) sua coleção-cápsula de roupas, uma iniciativa solidária a favor das mulheres. O objetivo é beneficiar a Smart Works, organização de caridade que ajuda mulheres desempregadas e desfavorecidas que estão à procura de uma nova oportunidade de emprego. A mãe do pequeno Archie é embaixadora da instituição.

Com estilo minimalista e clássico, a coleção é composta por vestidos, bolsas, calças, camisas e blazers de quatro marcas, e poderá ser adquirida durante apenas duas semanas. A cada peça vendida, um outro modelo será doado para a Smart Works. As roupas terão custo entre 19,50 a 199 libras.

"Agradeço as quatro marcas que estão juntas apoiando a Smart Work nesse projeto especial e colocando o objetivo acima do lucro e a comunidade acima da competição", escreveu Meghan no Instagram. Na publicação, a ex-atriz norte-americana ainda ressaltou que sua nova coleção foi apresentada um ano depois do lançamento de seu livro de receitas "Together". "Hoje, um ano depois, estou animado por comemorar o lançamento de outra iniciativa de mulheres apoiando mulheres, e de comunidades trabalhando juntas para o bem maior".

Nos últimos cinco anos, a Smart Works ajudou mais de 11 mil mulheres no Reino Unido a entrar no mercado de trabalho, fornecendo roupas e um treinamento sobre como se comportar em entrevistas de emprego.