Marighella: Produtores do filme cancelam lançamento no Brasil

'Marighella', estreia de Wagner Moura como diretor de cinema, teve o o lançamento cancelado no Brasil. Segundo nota divulgada pelos produtores à imprensa, houve problemas de documentação que impediram o lançamento.

O filme, exibido no Festival de Berlim no primeiro semestre, conta com Seu Jorge no papel principal. "A produtora 02 Filmes não conseguiu cumprir a tempo todos os trâmites exigidos pela Ancine (Agência Nacional do Cinema)", diz trecho.

O guerrilheiro baiano Carlos Marighella foi um dos principais nomes da luta armada contra a ditadura militar no Brasil. No elenco, estão ainda Adriana Esteves, Bruno Gagliasso e Humberto Carrão.

Segundo a produção, ainda não há previsão de nova data de estreia.