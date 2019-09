Lollapalooza 2020: Venda de ingressos começa em 23 de setembro

A edição 2020 do Lollapalooza Brasil será apenas em abril, mas os ingressos passam a ser vendidos já neste mês. A organização do festival anunciou nesta sexta-feira (13) que a venda do Lolla Pass começa daqui dez dias.

No dia 23, uma segunda-feira, estarão disponíveis apenas esse tipo de entrada, que dá direito aos três dias de festival, que ocorre entre 3 e 5 de abril de 2020 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os preços para o Lolla Pass vão de R$ 750 (meia-entrada) a R$ 1.500 (inteira). O Lolla Day, que será vendido posteriormente e dá direito a somente um dia do festival, custa R$ 800 (inteira).

Clientes do Bradesco poderão comprar a partir do dia 18 e terão ainda desconto de 15% no valor dos ingressos.

Esta será a nona edição do Lollapalooza Brasil, a sétima no Autódromo de Interlagos. Este ano o festival contou com nomes como Arctic Monkeys, Sam Smith, Post Malone e Kendrick Lamar.

O line-up do próximo ano ainda não foi anunciado.