Com inspiração na bossa nova, grupo Quasar apresenta show de dança em São Paulo

Depois do Grupo Corpo e da Les Ballets Jazz de Montreal, a 16ª Temporada de Dança do Teatro Alfa continua com a apresentação de uma das principais representantes da dança produzida no Brasil, a Quasar Cia. de Dança.

Com 31 anos de atuação nos palcos nacionais e internacionais, o grupo de Goiânia, que já levou sua obra para mais de 25 países e 24 estados brasileiros, fará duas sessões do espetáculo “O Que Ainda Guardo”, no sábado (14) e domingo (15). No palco, a criação de Henrique Rodovalho, inspirada em icônicas composições da bossa nova.

Criado em 2018, o espetáculo repassa as canções nascidas de encontros entre compositores da zona sul do Rio de Janeiro. A memória emotiva que cada uma das letras e notas deste repertório evoca foram essenciais para o coreógrafo.

Cronológico, percorre a origem da bossa nova, com músicas de nomes como Angela Maria, Nelson Gonçalves, Maísa e Cauby Peixoto, e logo se torna uma viagem por vários ambientes e climas. Os temas abordados pelos compositores, muitos deles ligados ao cotidiano da época, são interpretados como se fossem conversas entre amigos.

Conhecida por tentar provocar a plateia sobre o tema que seus bailarinos estão dançando, a Quasar preserva esta característica na coreografia, eleita pelo voto do público o melhor espetáculo de dança de 2018 (Guia da Folha) e destaque do ano pelo O Globo.

Serviço

Teatro Alfa (r. Bento Branco Andrade Filho, 722, Santo Amaro; tel.: 5693-4000)

Amanhã, às 14h. Dom., às 18h

R$ 75 e R$ 90