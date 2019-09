Gregorio Duvivier encena comédia do mito grego 'Sísifo'

Primeira colaboração teatral entre Gregorio Duvivier e Vinicius Calderoni, o mito grego de Sísifo, que passa os dias rolando uma imensa pedra até o topo de uma montanha, é revisitado.

No contexto do Brasil contemporâneo, a peça em cartaz no Sesc Santana transfere ao palco a linguagem dos gifs e memes, modalidades de comunicação que, com uma velocidade assustadora, torna-se hegemônica no ocidente, moldando a cultura e o comportamento.

Serviço

Endereço: av. Luiz Dumont Villares, 579, Jd. Paulistano

Tel: 2971-8700

Apresentações: sex. a dom., até 20/10

Ingressos: R$ 12 a R$ 40